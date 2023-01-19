近50年各生肖台股平均漲跌幅 兔年以51.65%最旺

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）經歷過虎年的市場震盪，不少投資人期待兔年會更好。根據大華銀投信統計1975年以來，各生肖年的平均表現，發現兔年的平均表現在12生肖最高，4個年度的平均漲幅高達51.65%，馬年最差，平均跌幅11.61%。

大華銀投信表示，統計1975年以來，各生肖年4個年度的平均漲跌幅表現，以兔年的51.65%居冠、其次是蛇年的34.5%，牛年則以29.93%排第3，第4為雞年的25.03%，龍年以24.13%報酬率排第5；負報酬只有馬年、虎年及猴年。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，觀察1968年以來台灣加權指數各年度總報酬，僅有1981與1982為兩年度連續負報酬，其餘下跌的年度都在隔年度出現反彈。虎年封關拉尾盤，在外資正面看待新春行情的環境下，兔年開紅盤上漲可期。

另統計2003至2022年，過去20年台股於農曆新年後開盤的表現，發現單日與一個月後上漲的機率平均超過7成。鄭翰紘預期，由於Fed利率已經逐漸見頂，加上市場對於經濟衰退等消息逐漸反應完畢，依照超過半世紀的歷史經驗，台股今年度有望重回正報酬。

鄭翰紘指出，2022年以來隨著美國通膨攀高，聯準會激進的升息策略讓美元大幅升值，資金回流美國並撤出新興市場。由於台股於2021年表現最為強勁，因而在去年成為國際資金獲利了結的首選市場。好消息是，外資目前正面看待新春行情，認為短期基本面顛簸已經反映在股價上，可提前布局產業復甦題材。

同時，多數法人對於上半年基本面的不確定性已有預期，並提前做出反應，短期震盪在所難免。然而蹲低就是奮力躍起前的準備，尤其下半年有望迎來更多國際資金回流。（編輯：張均懋）1120119