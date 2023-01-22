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台股虎年市值蒸發逾8兆元 兔年關注國際變數

2023/1/22 10:48
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。

台股虎年以14932.93點封關，虎年重跌2741.47點，跌幅15.51%，高點落在2022年2月10日收盤價18338.05點，10月25日盤中出現虎年最低點12629.48點。

三大法人在虎年僅有投信法人積極回補買超2739.36億元，自營商減碼2161.14億元，外資更大舉賣超1.07兆元，三大法人虎年合計自台股提款1.01兆元。

盤點春節封關期間重要國際投資資訊，包括美股多家重量級公司財報發布、2022年第4季GDP初值、美國個人消費支出物價指數（PCE）、12月耐久財訂單等經濟數據、全球央行決策、美國國債上限問題等。

永豐金證券表示，1月是美股企業財報月，1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間有寶僑（PG）、網飛（NFLX）、嬌生（JNJ）、德州儀器（TXN）、亞培（ABT）、波音（BA）、艾司摩爾（ASML）、特斯拉（TSLA）、英特爾（INTC）、美國運通（AXP）等重磅級企業陸續公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，此次農曆過年假期較長，國際變數相對多，美股正值財報高峰期，不少重量型公司都將陸續公布季報；另外，美國將在1月19日達到31.3兆美元（約新台幣948兆元）的法定債務上限，倘若國會不採取行動，美國將在6月出現無法履行債務的問題，後續財報、國債都將影響美股表現，對於春節後的台股恐將有所衝擊。

另外，台灣1月底的經濟數據表現如外銷訂單、景氣對策訊號預期也都不會太好，基本面數字將影響春節後台股的續航力。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，2023年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補買方；由於外資已經連續3年全年度賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，將有利於台股資金面的挹注。（編輯：張良知）1120122

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