金融三業2022年稅前賺4798億元 創9年新低

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（中央社記者謝方娪台北31日電）在俄烏戰爭、通膨、全球升息等變數籠罩下，金融業2022年獲利相對黯淡，金管會今天公布，金融三業2022年全年稅前獲利新台幣4798.43億元，創9年新低，其中保險業更由盈轉虧。

「金融三業」包括銀行業、保險業及證券期貨投信業；若進一步檢視，銀行業獲利由本國銀行、外銀據點、陸銀據點、信用合作社、票券金融公司及儲匯6個單位組成，保險業獲利為壽險業及產險業損益合計。

金融三業2021年稅前獲利逾9300億元，締造歷年新高，不過2022年發生俄烏戰爭、通膨等，加上美國暴風式升息，讓股債市罕見齊跌，影響金融業獲利表現。

金管會今天公布，金融三業2022年稅前獲利合計4798.43億元，相比2021年近乎腰斬，並創2014年以來新低；金融三業中，僅銀行業獲利呈正成長，保險業及證券期貨投信業獲利均一片慘淡。

受惠升息及放款餘額成長，銀行利息淨收益獲得支撐，推升銀行業2022年稅前獲利達4321.1億元，創歷年新高，年增12.1%；其中，作為主要獲利來源的本國銀行，2022年稅前獲利達3919.4億元，年增16.3%。

外銀及陸銀則受資金成本墊高影響，和總行及國外聯行往來的淨利息收入縮水，以致2022年稅前獲利和2021年同期相比均有個位數減幅。

票金受殖利率上揚影響，持有票券評價淨利益縮減，2022年稅前獲利91.8億元，年減31.5%；儲匯受到金融市場波動衝擊，2022年稅前獲利降至114.3億元，年減25.4%。

保險業2022年稅前虧損186億元，相比2021年稅前獲利4111億元的史上最佳紀錄，一來一往就差了4297億元。

其中，壽險業因投資淨收益下滑等因素影響，2022年稅前獲利僅1719億元，年減55.8%；產險業則深陷防疫險風暴，全年大虧1905億元，創歷年最慘紀錄。

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證券期貨投信業2022年稅前獲利663.33億元，年減52.22%。其中，證券商2022年稅前獲利471.3億元，因經紀業務收入、自營及承銷收入、轉投資收益均縮水，讓證券商獲利大減6成。

期貨商2022年稅前獲利56.31億元，年增26.03%，主因銀行存款利率調升，自有資金和客戶保證金存款利息收入增加；投信業2022年稅前獲利135.72億元，年減13.22%，主因資產管理規模下降，基金經理費收入隨之下滑。（編輯：潘羿菁）1120131