2022年券商新開戶數逾百萬戶 40歲以下占比逾6成

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（中央社記者謝方娪台北31日電）證券市場年輕化趨勢明顯，金管會揭露，2022年全年券商新開戶數共109萬戶，其中30歲以下族群占42.7%、31歲至40歲族群占23.5%，40歲以下族群占比超過6成。

金管會今天公布，2022年全年證券商新開戶數為109萬戶，相比2021年新開戶數176萬戶來得少，不過仍逾百萬戶水準；其中，30歲以下族群占比42.7%，年增1.7個百分點；31歲至40歲族群占比23.5%，年減2個百分點。

金管會證期局副局長高晶萍表示，證券市場已在2022年12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由原先3分鐘縮短至1分鐘，有助提升盤中零股交易效率並提高成交機會，落實普惠金融。

高晶萍提醒，投資人應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。

針對金管會後續是否會再推出新措施助攻零股市場發展，高晶萍表示，金管會會先檢視盤中零股交易撮合間隔時間縮短措施的實施成效，並將持續蒐集業者及投資人意見，滾動式檢討。

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金管會統計，2022年上市盤中零股日均值達新台幣18.91億元，占比0.78%，相較2021年同期日均值占比0.49%，有顯著成長；另2022年零股違約率占整體市場僅百萬分之6，相比2021年違約率為百萬分之9，也有下降。

隨資本市場年輕化趨勢顯現，高晶萍指出，金管會已請券商利用簡訊、專人電話或App推播等方式向投資人宣導風險意識，提醒年輕族群注意違約交割風險。（編輯：張均懋）1120131