電金傳齊揚 台股反彈收漲154點站回年線

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（中央社記者吳家豪台北1日電）受美股收紅激勵，台股今天開高反彈，盤中金融及塑膠股走弱，指數漲勢收斂回測15300點，尾盤台積電氣勢再起，加權指數終場上漲154.93點，收在今天最高15420.13點，站回年線約15360點，漲幅1.01%，成交值新台幣2336.78億元。



電子類股今天扮演攻堅要角，終場上漲1.37%，成交比重約59%；金融類股漲0.44%。傳產族群的航運、鋼鐵、塑膠類股同步收紅，分別上漲0.8%、0.77%、0.11%。



電子權值股台積電今天上漲1.53%，收530元；鴻海小漲0.3%，收在100元；聯電漲0.92%，收49.25元；可成啟動庫藏股機制，今天股價大漲4.21%，以185.5元作收。



航空雙雄受惠於國境解封，長榮航、華航分別上漲3.28%、1.8%，收在29.95元、19.75元。



金融股下半場回神，國泰金終場漲1.06%，收43元；兆豐金漲2.03%，收32.6元；富邦金下跌0.33%，以60元作收。



國泰證期分析，美股領先反映美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步趨緩，近期已累計一波漲幅，本週在美國利率決策結果出爐與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表言論前，市場交易趨於謹慎。（編輯：楊凱翔）1120201