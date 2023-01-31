去年境內基金規模下滑近千億元 台股ETF逆勢增6成

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）2022年股債雙殺影響下，據投信投顧公會資料，境內基金規模全年下滑近千億元，終止連續5年成長趨勢，32種基金類型僅10種成長，其中台股ETF逆勢年增60.4%，達新台幣2975億元最多。

根據投信投顧公會資料，2022年規模呈現正成長的基金類型前5名依序為台股ETF（指數股票型-國內股票）成長60.4%、跨國投資-指數基金成長41.7%、台股ETF連結基金（國內ETF連結基金）成長30%、台股指數基金（指數型-國內投資）成長29.1%、跨國投資-不動產證券化、其他ETF成長28%。

其中兩大國民ETF 0050、0056全年共增加1326億元，並同步帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金，全年規模也大增30%。ETF連結基金在去年異軍突起。

至於債券基金受到升息衝擊，規模全面下滑，境內基金中的跨國投資債券ETF、跨國投資一般債券基金規模分別年減7.2%、12.4%，非投資等級債基金更大幅萎縮24.1%；且無獨有偶，境外非投資等級債基金國人持有規模2022年亦衰退1709億，年減22.1%。

不過隨著美國積極升息，基準利率逼近5%之後，美國公債、投資等級債券開始吸引投資人目光，從2022年10月起，債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前10名單，其中投資於被視為無風險資產的美國公債-元大美債20年（00679B）連續3個月入榜，持續坐擁國內債券ETF人氣王，債息普遍較美公債更高的投資級債ETF買氣也快速上升中，掀起一波投資級債券的投資風潮。

在買盤積極湧入後，法人也提醒，在整個債券投資的光譜中，以美元計價而言，最安全的定存約3.8%到4.8%，國債次之，投資等級債券因買盤過多而使殖利率偏低，目前最有價值的公司債卻受到經濟衰退與企業獲利下滑的風險使投資人卻步。（編輯：趙蔚蘭）1120131