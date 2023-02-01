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瑞昱攜手亞馬遜 推出快速連網物聯網模組

2023/2/1 17:24
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（中央社記者張建中新竹1日電）網通晶片廠瑞昱今天宣布，與亞馬遜（Amazon）合作，推出易於開發又可安心連線雲端的AWS物聯網ExpressLink模組Ameba Z2。

瑞昱表示，新推出的Ameba Z2物聯網ExpressLink模組，預設AWS的安全憑證，客戶無需軟體程式或加密方面的專業知識，即可建立安心連線；輕鬆存取超過200多項AWS雲端服務，亦可雲端收集、存放並分析各種數據資料。

瑞昱指出，透過簡化的指令集，讓更多客戶有效降低繁瑣的開發過程及成本，同時具有Wi-Fi及藍牙功能，以更快速、更輕鬆的方式，將產品轉換為連網設備並連接到AWS雲端服務，快速導入市場。

受總體經濟情勢影響，終端需求放緩，半導體產業持續庫存調整，加上中國疫情解封變數與農曆春節影響下游工廠運作，瑞昱對第1季營運展望謹慎保守。

短期雖然存在逆風，瑞昱力拚2023年全年營收較2022年成長；Wi-Fi、乙太網路及PON規格升級是今年營運主要動能。（編輯：張均懋）1120201

#瑞昱
#Wi-Fi
#網通
瑞昱
瑞昱第1季營運審慎保守 PC市況最慢第2季觸底反彈
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