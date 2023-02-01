去年批發零售餐飲營收創高 經部估今年消費力道延續

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（中央社記者曾智怡台北1日電）經濟部統計處今天公布去年全年批發、零售、餐飲營業額，皆創歷史新高，超越疫前水準；統計處指出，今年因基本工資調漲、政府將發放6000元現金，可支配所得增加，預期消費力道將延續正成長態勢。

統計處預估，今年1月批發業營收新台幣9510至9846億元、年減15.2%至12.2%，零售業營收3990至4107億元、年增1.8%至4.8%，餐飲業營收年增26.4%至29.4%。

根據統計處公布數據，批發業111年12月營業額1兆522億元，年減5.6%，統計處副處長黃偉傑指出，原因受國際經貿動能走弱，客戶去化庫存減緩拉貨力道，加上去年同月比較基期相對偏高，導致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減6.4%、10.7%及18.6%。

不過，食品、飲料及菸草批發業、藥品及化粧品批發業，因農曆春節較上年提前，下游通路備貨需求增加，分別年增5.7%、 8.6%。

統計批發業第4季營業額3兆1181億元，年減3.2%，全年營業額為12兆7013億元，創歷年新高，年增4.4%。

零售業方面，去年12月營業額達4030億元，創歷年單月新高，年增9.4%，黃偉傑分析，受惠歲末促銷以及農曆春節較上年提前，加上天氣轉冷拉升保暖商品買氣，汽機車零售業年增15.6%、電子購物及郵購業年增17.3%、布疋及服飾品零售業年增12.1%、百貨公司年增10.1%、食品飲料及菸草零售業年增7.5%。

統計零售業第4季營業額1兆1676億元，年增4.4%；全年營業額為4兆2815億元，創歷年新高，年增7.4%。

值得注意的是，因業者積極布局網路銷售管道、擴增商品品項，又逢歲末天氣溼冷網購增加，帶動111年第4季零售業網路銷售額達1392億 元，年增11%，優於全體零售業（年增4.4%），占整體零售業營業額11.9%；甚至全年網路銷售額達4930億元、創新高，年增10.9%。

至於餐飲業，去年12月營業額876億元，創歷年單月新高，年增13.8%，其中餐館業營收年增13.5%、飲料店業年增10.1%，主要受惠耶誕、跨年商機挹注，企業復辦尾牙及年菜、禮盒提前預購效應，加上天氣降溫，熱飲需求攀升；外燴及團膳承包業也年增32.8%， 主因航班旅運人數回升，帶動空廚餐點需求增加。

統計餐飲業第4季營業額為2398億元，年增13.3%；全年營業額為8653億元，創歷年新高，年增18.9%。

展望未來，黃偉傑表示，今年全球景氣不佳，經濟成長率預測低於去年，「尤其外銷訂單（結果）持續放出不好的消息」，可見今年維持經濟成長動能引擎只剩內需。

他指出，去年無論零售、餐飲都創新高，超越疫情前水準，除非有新變數，否則消費力道應會維持。目前看來，隨著國際紛紛將疫情降級，疫情變數減少；再者，CPI物價變數部分，在各國陸續升息後，CPI也開始走緩，根據各機構預測，今年通膨率應會低於去年。

此外，因基本工資調漲、報稅免稅額提高，今年可支配所得增加，加上政府將發放6000元現金，也會挹注消費動能，但因基期較高，增幅應會減少。

據受查廠商對112年1月營運看法，按營業額計算動向指數批發業為35.9、零售業為50.1、餐飲業為66.1，顯示112年1月份批發業營業額將較上月減少，零售及餐飲業營業額將較上月增加。（編輯：張均懋）1120201