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台股力守15500點 台積電聚人氣、宏達電攻漲停

2023/2/2 10:53
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（中央社記者賴言曦台北2日電）美股4大指數收漲，台股今天勁揚逾百點，指數早盤高點至15571.14點，不過盤中金融類股指數一度翻黑，導致大盤漲勢收斂回測15500點，但隨後在台積電等電子權值股撐盤助攻下，指數力守15500點之上。

至10時45分，台股加權指數來到15550.72點，上漲 130.59點，成交值新台幣1473.35億元。

權值電子股台積電盤中最高漲12元，最高漲至542元，帶動半導體類股走強，明天即將召開法人說明會的聯發科盤中高點至753元，漲幅超過4%。

臉書（Fecabook）母公司Meta財測樂觀且有意斥400億美元買回庫藏股，激勵盤後大漲近20%，點火元宇宙概念股，其中宏達電早盤攻上漲停價66.9元。

另外，生技族群今天同樣受到買盤青睞，類股盤中漲幅約0.6%。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時分析，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策轉趨鴿派，激勵對相關題材較為敏感的科技股走勢，至於傳產族群則因短線欠缺題材，表現較疲弱，但如果大盤維持強勢動能，具備題材的傳產族群則可望迎來輪漲機會。（編輯：楊凱翔）1120202

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