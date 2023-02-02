宏碁資訊上半年設中國子公司 布局供應鏈移轉商機

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（中央社記者吳家豪台北2日電）宏碁集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊去年營收新台幣72億元、年增逾16%，創歷史新高。總經理周幸蓉今天說，今年上半年將在中國成立子公司，就近服務當地台商，並掌握供應鏈移轉到東南亞的商機。

周幸蓉出席媒體交流會表示，中國子公司將落腳上海，預計今年上半年成立，客群以台商高科技製造業為主；未來也將評估在東南亞設子公司，為區域化與下一步集團化經營做好準備。

她表示，東南亞設立子公司的實際地點還不確定，包括印尼、越南、泰國等地都會評估，最快今年下半年至明年上半年將正式設立。

展望今年，周幸蓉說，宏碁資訊將聚焦3大面向。首先是持續聚焦雲端應用，由於多雲及混合雲是產業趨勢，宏碁資訊會持續專注提升相關技術。除了原有微軟Azure雲端平台之外，也希望納入Google與AWS平台，因此決定和宏碁集團旗下宏碁智雲資訊公司進行策略聯盟，未來將提供一站式服務。

其次，周幸蓉指出，宏碁資訊將深化資安解決方案，雖然在防毒防駭方面宏碁資訊是專家，但也從客戶端感受到對整體解決方案的需求，因此宏碁資訊日前宣布投資長期合作夥伴資褓儲存公司。

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宏碁資訊也啟動海外市場布局，周幸蓉說，第一個海外據點將落腳中國上海，預計上半年成立子公司。下一步希望因應供應鏈轉移前往東南亞，宏碁資訊會準備好，滿足客戶在東南亞設廠的地端和雲端需求，讓廠區正常營運。

根據研究機構IDC預估，台灣公有雲整體服務市場規模將從2022年的16.35億美元（約新台幣485億元），成長至2026年的40.16億美元，年複合成長率達25.2%。（編輯：楊蘭軒）1120202