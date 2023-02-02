外資連13買續布局晶圓雙雄 加碼聯電3.6萬張居冠

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台股今天勁揚175.03點，三大法人合計買超新台幣237.12億元。外資及陸資買超225.38億元，連續第13個交易日力挺台股，並持續布局晶圓雙雄，今天買超聯電約3.6萬張最多。

台股今天收在15595.16點，成交值2718.26億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超237.12億元。自營商賣超2.37億元，投信買超14.11億元，外資及陸資買超225.38億元。

據台灣證券交易所統計，外資今天敲進前10名個股中，聯電、國泰智能電動車、台積電位居前3名，分別買超約3.6萬張、2.3萬張及2萬張，其餘依序為元大台灣50反1、國泰金、長榮、緯創、元大台灣50、國泰費城半導體及三商壽。

外資賣超方面，今天調節長榮航約2.5萬張居冠、鴻海2.48萬張居次，接著是中信金約2.19萬張，其餘依序為富邦越南、第一金、華航、國泰永續高股息、玉山金、新光金、裕隆。

投信買超方面，今天敲進聯電最多，買超約1.2萬張；另外賣超華通最多，調節2238張。（編輯：張均懋）1120202