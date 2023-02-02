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Fed升1碼 新台幣大升2.65角收29.7元創逾7個月新高

2023/2/2 17:53
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（中央社記者蘇思云台北2日電）美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，外資積極匯入下，新台幣兌美元今天收盤收29.7元，大升2.65角，創下7個多月新高，台北及元太外匯市場總成交金額更爆量達23.48億美元。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，激勵美股收紅，台股今天在半導體、元宇宙概念股強勢表態帶動下，終場大漲175.03點，收在15595.16點，站上15500點關卡。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超237.12億元。

外匯交易員表示，今天主要還是外資匯入不少，部分出口商眼看新台幣升較多也有進場拋匯，央行的防守力道則相對沒有前兩天強。

新台幣兌美元今天開盤價為29.9元，盤中一度最高達29.658元、最低29.9元，最後收29.7元，大升2.65角，連4升。

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外匯交易員表示，新台幣目前看起來站穩2字頭，近期可以再關注美國非農就業數據，如果美國就業市場明顯放緩，市場對Fed停止升息的預期也會走強，在國際美元走弱下，新台幣有望走偏升格局。

根據央行臉書截至下午4時統計，主要貨幣對美元變動狀況，美元指數貶0.94%，歐元升1.04%、日圓升1.18%、韓元升0.9%、新台幣升0.89%、新加坡幣升0.59%、人民幣升0.27%。（編輯：林淑媛）1120202

#Fed
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