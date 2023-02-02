半導體、元宇宙族群助攻 台股收盤強漲175點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股2日以15595.16點作收，上漲175.03點，漲幅1.14%。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北2日電）美股四大指數收漲，台股在半導體、元宇宙概念股點火助攻下，尾盤指數最高一度至15602.09點，終場漲勢微幅收斂，以15595.16點作收，上漲175.03點，漲幅1.14%，成交值新台幣2718.26億元。

電子權值股台積電領軍半導體族群喊衝，終場上漲10元，收在540元，漲幅1.89%。聯發科買氣不墜，收盤大漲23元，以747元作收，漲幅3.18%。

臉書（Facebook）母公司Meta財測優於預期，激勵元宇宙概念股同歡，除了宏達電強攻漲停外，威盛終場也強漲9.69%。（編輯：楊凱翔）1120202