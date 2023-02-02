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泰山公司派稱陳敏薰缺乏獨立性 龍邦：無法苟同

2023/2/2 18:40
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（中央社記者賴言曦台北2日電）泰山企業董事詹皓鈞今天指出，獨立董事陳敏薰已缺乏獨立性，陪同律師周武榮建議提起解任訴訟；代表市場派的龍邦公司回應，無法苟同，希望能回歸公司治理。

泰山企業經營權之爭持續角力，詹皓鈞今天代表公司派召開記者會表示，陳敏薰前後矛盾已缺乏獨立性，股東臨時會召集程序也充滿瑕疵；周武榮建議提起解任訴訟，並呼籲陳敏薰自行辭職。

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龍邦傍晚透過聲明表示，陳敏薰及龍邦皆為現今公司派所邀，一同穩定公司經營，如今卻遭公司派攻擊陳敏薰前後不一、陣前倒戈、不適任獨董，周武榮還建議提出解任獨董的訴訟，龍邦對此無法苟同，希望能回歸公司治理，「莫讓泰山案成為台灣上市公司治理的負面教材」。

龍邦指出，秉持貫徹協助泰山落實公司治理、穩健經營的初心，期望藉由這次股東臨時會全面改選董事，達到振衰起敝的效果，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理；同時呼籲主管機關積極介入，以正視聽。（編輯：張均懋）1120202

#陳敏薰
#龍邦
#周武榮
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