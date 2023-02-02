戰爭未熄貨幣緊縮發酵 統計處估首季出口續呈減勢

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（中央社記者曾智怡台北2日電）俄烏戰爭未熄，國際貨幣緊縮政策持續發酵，高度牽制台灣出口表現；經濟部統計處認為，雖有新興科技應用、終端產品晶片含量提升的正向效應，仍難抵銷負面衝擊，第1季出口恐續呈減勢。

全球景氣受通膨、升息制約而逐漸降溫，加上中國大陸COVID-19疫情惡化干擾生產活動，終端需求疲軟不振，去年12月台灣出口358億美元，下探20個月新低，年減12.1%，連續4個月負成長。

經濟部統計處數據顯示，去年12月對主要市場出口同步縮減，其中，對中國大陸及香港出口年減16.4%，跌勢最深；對東協、歐洲各減1成，對日本、美國分別下滑6.1%、2.6%。

統計處指出，去年12月主要出口貨品延續全面下降格局，其中塑、化產品與基本金屬受制於買氣低落，或廠商減產以去化庫存，出口分別年減33.8%、28.4%、22.0%；資通與視聽產品雖網通產品需求尚在，但消費性電子產品市況不佳，出口仍年減10.7%。

展望今年，統計處表示，隨主要經濟體貨幣緊縮政策發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能料將明顯減緩，加上美中科技戰風險潛存，勢將高度牽制台灣出口表現；雖有新興科技應用及終端產品晶片含量提升的正向效應，仍難抵銷負面衝擊，第1季出口恐續呈減勢。

至於國際經濟情勢，去年全球經歷俄烏戰爭、通膨壓力，加上主要經濟體緊縮性貨幣政策調控，經濟成長逐季下行，根據國際預測機構S&P Global 1月17日預估，去年全球經濟成長率為3.0%，今年則受惠通膨漸緩，全年成長率為1.9%，較上月預估上修0.3個百分點。

其中，中國大陸成長5%，香港3.1%，台灣及新加坡各成長2.8%、2.7%，美國僅成長0.5%、歐元區成長0.2%。

經濟部長王美花今天受訪指出，近日國際機構皆有上調經濟預測，台灣經濟成長率預測也較他國高，國內無論開工狀況、股市開市情形，均顯示大家對台灣景氣有信心，預估國際景氣將在第1季落底。（編輯：張均懋）1120202