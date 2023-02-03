聯發科去年每股賺74.59元創高 估今年首季營收減逾6%

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（中央社記者張建中新竹3日電）聯發科去年歸屬母公司淨利新台幣1181.41億元，創新高，每股純益74.59元。聯發科第1季展望保守，預估季營收約930億至1017億元，季減6%至14%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受客戶庫存調整影響，聯發科去年第4季營收1081.94億元，季減23.9%。

隨著產品組合變化，聯發科去年第4季毛利率48.3%，較去年第3季下滑1個百分點，歸屬母公司淨利184.88億元，季減40.3%，每股純益11.66元。

聯發科去年總營收5487.96億元，年增11.2%，毛利率49.4%，揚升2.5個百分點，歸屬母公司淨利1181.41億元，增加6%，每股純益74.59元。

聯發科執行長蔡力行表示，去年營收及獲利同創新高，包括手機、智慧裝置平台及電源管理晶片3大產品線營收皆連續4年成長。

蔡力行指出，去年手機產品線營收成長10%，在旗艦手機市場有重大突破，於中國大陸的Android旗艦手機市場市占率自2021年幾乎為零，2022年一舉躍升至超過20%。

蔡力行說，隨著更多旗艦晶片問世，聯發科2023年在旗艦手機的市占率將持續提升。聯發科提供支持3GPP非地面網路（NTN）標準的解決方案，第1支採用聯發科NTN方案的智慧手機由英國Bullitt製造，並於第1季開始貢獻營收。

蔡力行預期，今年全球智慧手機出貨量將微幅下降，5G滲透率將由近50%提升至約55%，主要由印度及東南亞等新興市場的主流手機推動。

在智慧裝置平台方面，蔡力行表示，聯發科已準備好完整的WiFi 7生態系統，將持續在高階路由器、筆記型電腦、有線連結網路及電視等領域搶占市場，並將於第1季開始貢獻營收。

蔡力行說，多數客戶在保守看待市場需求及謹慎庫存管理下，庫存已接近正常水位。電視及WiFi需求在第1季已見到微幅回溫。隨著中國大陸解封且全球經濟相對穩定情況下，需求能見度可望逐漸改善，業務自第2季有機會好轉。

蔡力行預估，第1季營收將約930億至1017億元，季減6%至14%，毛利率約46%至49%。第1季有望為聯發科今年營運低點。

考量全球總體經濟環境仍存在不確定性，聯發科並未提供今年全年營收展望。蔡力行表示，希望在觀察未來幾個月需求復甦情況後，才提供今年全年營收展望。他說，聯發科今年將謹慎管理費用，全年營業費用將與2022年大致持平。

蔡力行並重申聯發科的股利政策，2023年配發的現金股利將包含80%至85%配發率的常態現金股利，以及每股16元的特別現金股利。（編輯：林淑媛）1120203