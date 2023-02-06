春節長假影響 景碩1月營收創23個月低點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）受農曆春節長假工作天數較少影響，IC載板大廠景碩今天公布1月自結合併營收新台幣21.22億元，較去年12月28.22億元減少24.79%，比去年同期33.59億元下滑36.82%，創2021年3月以來低點。

本土投顧法人日前報告分析，景碩第1季ABF載板稼動率仍維持高檔，大約在90%至95%區間；BT載板受消費電子產品需求疲軟影響，稼動率跌破7成，但ABF載板和BT載板平均銷售價格（ASP）仍持穩。

觀察景碩轉投資隱形眼鏡事業，本土法人指出，第1季為傳統淡季，預估業績可能較去年第4季季減約1成。

展望第1季營運，本土法人預估，景碩第1季業績可能落在85億元區間，較去年第4季94.29億元季減約10%。

展望ABF載板市況，美系外資法人日前報告分析，供過於求狀況比原先預期要嚴重，預期第1季ABF載板價格可能至少下調10%至15%幅度。

至於消費電子端晶片使用的BT載板，外資法人預期，出貨量和價格下滑幅度將較以往預期大，今年BT載板價格下滑幅度預估約5%至10%。（編輯：張良知）1120206