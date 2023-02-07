解僱前技術長魏國章訴訟 鴻海：依法辦理、靜待判決

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）週刊今天報導，鴻海去年9月解僱前技術長魏國章，新北地院將於21日首度開庭審理。對此鴻海表示，公司依法辦理，並靜待司法判決，針對任何不實言論，不排除循法律途徑，維護權益。

鏡週刊今天報導，鴻海去年9月解僱魏國章，並未發重訊揭露，魏國章認為遭非法逼退及職場霸凌，已對鴻海董事長劉揚偉及鴻海人資長夏國安提告，並索賠新台幣6200多萬元，新北地院將於21日首度開庭審理。

對此鴻海接受中央社記者詢問表示，針對魏國章雇傭司法案，公司皆依法辦理，並靜待司法判決。

鴻海並指出，針對任何不實言論，公司不排除循法律途徑，維護權益。

根據資料，魏國章之前擔任鴻海集團技術長，2021年1月起，魏國章參與鴻海推動的MIH開放電動車聯盟，操刀MIH軟體平台。

鴻海先前指出，魏國章過去是蘋果創辦人之一賈伯斯（Steve Jobs）所創辦的NeXT Computer中，唯一華人核心軟體成員。在蘋果收購NeXT後，隨著賈伯斯團隊進入蘋果，開發出iOS和Mac OS X。

週刊報導，去年5月，劉揚偉對魏國章的工作報告及在MIH的執行能力提出質疑，調動魏國章辦公室至鴻海土城總部，並進一步採取方式逼退。（編輯：楊凱翔）1120207