蘋果連4年居全球半導體最大買家 鴻海第10名

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（中央社記者張建中新竹7日電）研調機構顧能（Gartner）調查，蘋果（Apple）去年半導體採購金額為670.56億美元，連續4年位居全球半導體最大買家。鴻海去年半導體採購金額75.31億美元，排第10名。

顧能指出，全球通膨和經濟衰退壓力大幅削弱去年個人電腦及智慧手機需求，進而影響設備製造廠的生產和出貨量。

此外，記憶體價格下滑，衝擊半導體支出，顧能估計，全球前10大半導體買家去年總計半導體採購金額減少7.6%。

顧能表示，蘋果不斷擴大採用自家設計的應用處理器，減少微處理器的支出11.7%，增加非記憶體晶片採購，蘋果去年半導體採購金額670.56億美元，小幅年減2.6%，連續4年居全球半導體最大買家。

三星（Samsung）隨著智慧手機市占擴增，去年半導體採購金額增加2.2%，至460.65億美元，為第2大買家。

顧能調查，聯想（Lenovo）去年半導體採購金額210.31億美元，居第3位；戴爾（Dell）採購金額183.04億美元，排第4名；步步高採購金額180.82億美元，居第5位；小米採購146.02億美元，第6名；華為採購120.75億美元，位居第7。

惠普（HP）去年半導體採購金額112.91億美元，居第8位；索尼（Sony）採購79.75億美元，增加16.5%，躍居第9位；鴻海採購75.31億美元，減少6.2%，落居第10位。（編輯：楊蘭軒）1120207