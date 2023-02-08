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鮑爾：優於預期經濟數據可能促使聯準會持續升息

2023/2/8 05:39
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington, D.C.）主辦的活動警告，美國通貨膨脹已開始降溫，但冷卻通膨可能是一條漫長而顛簸不平的路，優於預期的經濟數據可能促使聯準會持續升息。

法新社報導，由於通膨降溫，主要在商品部門，聯準會近月已放緩激進升息的步調，不過上週公布的就業數據優於預期，增加決策官員對抗通膨的壓力。

美國3日公布1月新增就業人數超過50萬，幾乎是12月數據的2倍，也遠高於先前預測的18萬8000人。美國政府最新數據也顯示失業率降至1969年以來最低點。

鮑爾表示：「如果數據持續優於預期，如果我們做出有必要持續升息的結論，我們無疑會這麼做。」

他接著說，目前，冷卻通膨「仍有長路要走」。

他指出，除了住房服務部分，服務業部門的通膨降溫仍不明顯。

他表示：「這個過程可能需要不少時間，整個過程不會是平順的，很可能顛簸不平。」

他預期今年「通膨將大幅下滑」，但是明年才會降至接近官員們2%的目標。

鮑爾表示，「勞動市場異常強勁」，通膨降溫卻未以犧牲強勁就業市場為代價，這是件好事。

不過優於預期的就業數據，也顯示這個過程為何需要「較長時間」。

聯準會1日結束2天會議後，鮑爾在記者會表示，雖然最近的事態發展令人鼓舞，官員仍需「更多的證據」以確認通膨持續下滑。（譯者：陳政一）1120208

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