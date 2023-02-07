星展：美國聯準會今年不會降息 美元高檔震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國聯準會放緩升息步調，市場關注今年底是否降息，星展集團資深策略分析師楊政齡認為，今年美國通膨可望趨緩，但美國聯準會還不會開始降息。

美國聯準會貨幣政策牽動全球金融市場發展，外界關注升息循環何時告終，甚至轉為降息。

星展銀行（台灣）今天舉辦2023年第1季投資展望記者會，楊政齡指出，2023年通膨可望逐漸趨緩，但美國聯準會還不會降息，預期美國聯邦基金利率在第1季升至5%，並在年底前保持不變。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉進一步指出，美國聯準會去年升息力道相當猛烈，並對經濟造成衝擊，預估今年3月升息1碼、終端利率升至5%之後，會在此水準維持一段時間，藉以判斷通膨走勢以及對經濟的影響。

陳昱嘉接著說，美國經濟今年應呈現低度成長甚至溫和衰退，也就是外界所稱的「軟著陸」，而後有機會逐步回穩；美國聯準會考量經濟趨緩、利率已經維持高檔一段時間，如果通膨也緩和，「明年第1季有機會降息」。

至於美元指數走勢，陳昱嘉分析，前陣子美元超貶，直到最近美國非農就業數據大幅優於市場預期，緩和市場的降息預期，支撐美國公債殖利率往上攀升，美元指數也跟著走強。

陳昱嘉認為，儘管聯準會政策趨緩，但在經濟成長和利差相對優於其他成熟市場的情況下，全年美元指數將在103至105區間上上下下、高檔震盪。

日圓方面，陳昱嘉指出，目前130出頭的價位其實蠻接近星展長線至年底的看法，第1季應會在130至135之間震盪；媒體關注是否低點已過，他回答，先前150的日圓價位短期內難再看到，此外，新任日本央行總裁態度也要關注。

台灣廣大的哈日族關注何時換日圓最優惠，陳昱嘉則建議「需要再換」，畢竟日圓是沒有利率的貨幣，而且現在去日本很多信用卡有回饋，可以比較一下，到底有沒有必要囤日圓，囤了又會去幾次日本，「（換日圓）適量就好」。（編輯：張均懋）1120207