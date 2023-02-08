電子股衝鋒 台股盤中漲逾200點超越15600點

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國聯準會主席鮑爾談話緩解市場升息疑慮，美股收高，台股今天電子權值股領軍衝鋒，盤中大漲超過200點，超越15600點，收復5日線。法人表示，台股短線走勢觀察重點，在14日美國即將公布的消費者物價指數（CPI）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天凌晨談話，市場解讀未加深升息憂慮，美股收高，帶動台股反彈氣勢，電子權值股領軍衝鋒，收復5日線約15513點，盤中半導體類股續強，台股再衝高點。

台股盤中大漲超過200點，約10時45分，最高來到15609.36點，大漲208.45點，成交值相對放大來到新台幣1267.28億元，其中電子股上揚1.86%，金融股力守平盤，航運股小漲0.1%。

台積電領銜反彈，盤中最高來到539元，漲16元，漲幅約3%，市值拚重返14兆元；聯發科盤中勁揚逾3.9%，聯電漲逾2.5%，日月光投控漲近2%，鴻海力守平盤100.5元。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，鮑爾談話顯示美國聯準會維持日前聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議的看法，也就是通貨膨脹降溫下、減緩激進升息的步調。

容逸燊指出，美聯準會升息步調，不會因日前非農就業數據出乎意料強勁而改變，台股短線走勢觀察重點，在14日美國即將公布的消費者物價指數（CPI），預估今年美CPI指數可逐月下降，通膨疑慮緩解，有助外資回補台股電子權值股。（編輯：楊凱翔）1120208