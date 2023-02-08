今年全球PCB產值 TPCA：拚先蹲後跳微幅成長

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（中央社記者江明晏台北8日電）台灣電路板協會（TPCA）指出，2022年全球電路板產值882億美元，仍有3.2%的年成長；今年有望先蹲後跳，盼下半年經濟與消費需求復甦下，全球PCB產值將微幅成長3%。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布新聞稿表示，在國際衝突、高通膨、高庫存等持續性的負面因素影響下，使2021年的樂觀氛圍在2022年轉變，尤其2022年下半消費者需求不振，不少企業業績衰退，上半年樂觀成長的戰果幾乎消耗殆盡。估算2022年全球PCB產值為882億美元，年成長率為3.2%，對照2021年的22.5%，動能減弱幅度相當顯著。

面對大環境的修正與國際情勢牽動，TPCA觀察，台、日、韓電子產業面臨相同處境。在晶片供需尚未穩定下，載板成為抵銷負面因素甚至扮演助漲的火車頭。

TPCA表示，高速運算的強勁需求，以及終端產品規格持續升級，皆是全球PCB的表現顯著優於終端銷售走勢的原因，尤其揖斐電（Ibiden）、新光電工（Shinko）、三星電機（SEMCO）、LG Innotek等日韓業者，載板營收占其PCB事業比重高達9成以上，換言之，成長幾乎來自於載板的貢獻；過去成長快速的陸資企業，因載板占比較低，其毛利率與淨利潤的成長則明顯放緩。

近年載板雖然一枝獨秀，但隨著2022下半年的景氣反轉，以消費產品應用為主的BT載板去年第4季成長已減弱，高階運算ABF載板也因對未來的不確定性提高而出現雜音。因此，2023年載板雖較其他類型PCB產品樂觀，但可預期成長將放緩，對全球整體產值拉抬的力道也將減弱。

展望2023年，TPCA指出，因整體經濟展望不佳，終端電子產品需求預估趨於保守，今年上半年去化庫存下，恐導致銷量持續低迷，下半年有機會逐漸翻升；2023年全球終端產品的波動將減緩，呈現小幅衰退。

TPCA表示，樂觀來看，待通膨趨緩，下半年經濟與消費的需求有望恢復成長，因此全球PCB產值仍有機會保持微幅成長3%，總產值上看908億美元；但若如國際貨幣基金（IMF）預測，全球三分之一的經濟體陷入衰退，整體PCB產值不排除萎縮，審慎預估將為全球PCB帶來衰退4%的隱憂，總產值約847億美元。

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此外，TPCA表示，近3年因疫情衝擊、國際政治動盪引發全球供應鏈布局的轉移，如美國晶片法加速半導體供應鏈重回美洲；在客戶要求分散地緣風險下，提高PCB產業對東南亞如泰國、越南、馬來西亞的關注，全球產業鏈新布局於疫後發酵。

同時，極端氣候已是全球性風險，低碳轉型成為企業生存的關鍵課題。觀察PCB產業，已明確揭示階段性減碳目標的指標企業有臻鼎科技、欣興電子、燿華電子、台郡科技等廠商。（編輯：楊蘭軒）1120208