精測去年每股賺23.5元 擬配現金股利11.75元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）測試介面廠中華精測今天下午公布去年獲利新台幣7.7億元，為歷年第3高，每股盈餘達23.5元；其中，去年第4季獲利1.78億元，季減22.3%，是7季來次低，每股賺5.43元。

精測今天董事會通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利11.75元，股東盈餘分配率維持50%。

精測去年合併營收43.89億元，較2021年42.41億元成長3.48%，創歷年新高；去年合併毛利率52.13%，較2021年54.03%減少1.9個百分點；去年合併營業利益8.66億元，營益率19.74%，較2021年25.49%減少5.75個百分點。

精測去年稅後獲利7.7億元，較2021年8.92億元減少13.6%，仍創下歷年第3高，每股基本純益23.5元，低於2021年的27.2元。

精測指出，去年COVID-19疫情不斷突變、俄烏戰爭、美中科技戰、通膨升溫、全球供應鏈重組位移等地緣政治局勢影響，半導體產業景氣溫度由熱轉冷，精測迅速調整產品組合，去年續創營收歷史新高。

精測去年第4季合併營收11.46億元，較去年第3季12.28億元下滑6.7%，比2021年同期12.73億元下滑10%；去年第4季合併毛利率51.08%，較去年第3季50.97%略增，但創2019年第2季以來次低；去年第4季合併營業利益1.84億元，營益率16.07%，是2014年第2季以來次低。

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精測去年第4季稅後獲利1.78億元，較去年第3季2.29億元下滑22.3%，是2021年第2季以來次低，單季每股基本純益5.43元，低於去年第3季的6.99元。

精測指出，去年下半年受到終端庫存調整，影響半導體產業鏈拉貨動能，部分探針卡訂單遞延；不過去年第4季Gerber案（純測試載板製作案）相關訂單需求逆風勁揚，躍升當季第3大應用產品，占總營收比重僅次於智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）晶片測試需求。（編輯：張良知）1120208