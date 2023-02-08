繼美時、台睿後 林羣接下全福生技董事長

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）由科技業轉戰生技業，前美時董事長、台睿現任董事長林羣今天再接下乾眼症新藥研發公司全福生技董事長一職，林羣表示，在第一階段資金到位後，後續進入專業分工、企業化經理階段。

林羣表示，接下董事長一職首要工作是加強經營團隊，重新調整後下階段也會有新團隊加入，從創業家的新創公司模式，走向企業化經營管理與發展的新紀元，原任董事長簡海珊將專注於海外市場及授權合作，今年將聚焦在美國及歐洲積極尋找合作夥伴。

林羣說，乾眼症的開發中新藥BRM421美國第一個三期臨床預計在第一季開始收案，預計收案人數為700多人，年底前完成看數據；第二個長期臨床預計2024年開始啟動2026年完成，並申請藥證。

全福生物科技今天召開2023年第一次股東臨時會，由董事長兼總經理簡海珊主持，會中順利完成第六屆董事9席（含獨立董事3人）全面改選案。股臨會後旋即召開第一次董事會，全體董事一致推選由林羣為新任董事長，簡海珊為副董事長。

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簡海珊表示，自2013年創立全福生技以來，達成許多重要的里程碑。過去10年將四項技術平台，由研發進入實質開發階段，並以其中兩項平台技術成立子公司先知生技，同時創下7年內將旗下原創乾眼症新藥BRM421推進至臨床三期，亦成功將BRM421的大中華區（中、港、澳）開發與商化權利授權給中國遠大醫藥。

第六屆新任董事（含獨立董事）任期為三年。當選名單為林羣、簡海珊、曾惠瑾、安富大健康一號有限合夥、以賽亞資本有限公司、中加顧問股份有限公司；獨立董事則有李鍾熙、郭宗銘、程守真。（編輯：黃國倫）1120208