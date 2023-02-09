中華電喊固網寬頻遭競爭 NCC：市占逾5成仍主導市場

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（中央社記者蘇思云台北9日電）NCC今天舉行公聽會，中華電主張固網寬頻近年面臨有線電視業者高度競爭，不應認定市場主導者（SMP）做相關費率管制；NCC回應，依上網帳號數來算，中華電仍有逾5成市占，具備影響力。

NCC依據各個特定電信市場規模與業者經營狀況，界定那些企業為SMP，企業一旦被納入SMP，將會受限相關規範，例如費率管制、會計分離等。為接軌電信管理法並檢討SMP政策，NCC今天召開「特定電信服務市場之市場顯著地位者認定及特別管制措施」公聽會。

NCC初步界定5個特定市場未有效競爭，包括固網語音零售服務市場、固網寬頻零售服務市場、固網批發服務市場、固網語音接續服務市場、行網語音接續服務市場。

中華電信代表發言提到，建議各特定電信服務市場都不要認定SMP，像是固網語音零售服務（例如市內電話）長期利潤偏低無利可圖，加上面臨通訊軟體等服務的替代競爭，不應再加重管制。

中華電信代表指出，固網寬頻零售近年面臨有線電視提供寬頻上網的高度競爭，市占率不斷下滑。根據NCC去年底資料，有線寬頻上網近215萬戶，還不含FTTx技術部份，有線電視寬頻用戶已經跟中華電差距有限，市場已有效競爭，沒有認定SMP必要。

NCC平台處簡任技正黃天陽回應，近年Line通訊軟體興起，確實替代不少通訊需求，但固定語音零售市場有取得號碼資源，具備追溯性，提供緊急通訊像是打119、110等功能，在服務特性上還是有管制需要。

黃天陽表示，固網寬頻部分，有線電視業者用頻寬餘裕提供上網服務外，確實也有人積極投入布建FTTx技術，但是回歸到整體比例，中華電在去年3月底寬頻上網帳號數等市占仍近6成，比例上超過5成仍屬市場顯著地位者，具影響力。

NCC初步認定前3個市場的市場主導者為中華電信，固網語音接續服務市場SMP有4家，分別為中華電、新世紀資通、台灣固網、亞太電信，行網語音接續服務市場的SMP為中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與台灣之星，實施的管制措施包括費率管制或會計分離等要求。公聽會蒐集意見後，還會提到委員會討論，預估4月有望定案。（編輯：潘羿菁）1120209