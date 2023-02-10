需求疲弱 機殼廠可成、勤誠1月營收雙減

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（中央社記者吳家豪台北10日電）金屬機殼廠可成受到市場終端需求下修、客戶去化庫存影響，今天公布1月合併營收約新台幣11.81億元，月減27.3%，年減58.4%，寫下近9個月低點。

伺服器機殼廠勤誠受到淡季效應影響，1月合併營收4.2億元，月減61.29%，年減42.65%。

可成發布新聞稿說明，過去2年產能急速擴張，加上物流瓶頸、長短料問題導致供應鏈緊張。展望未來，總體經濟仍存在不確定性，短期內需求疲弱、庫存調整狀況恐將持續，但市場普遍預期第2季起供應鏈庫存調整可望改善，下半年逐步復甦。

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可成強調，當前要務除積極爭取客戶拉料，也持續調整生產節奏以降低呆料風險。面對市場充斥各種不確定性，可成將持續提升中高階產品占比，嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。

勤誠表示，因農曆春節假期工作天數較少及受到淡季效應影響，加上去年年底專案集中出貨，1月營收呈現年減及月減。今年有望疫情趨緩、國際業務交流復甦，且主要專案陸續進入量產，預期1月及第1季為全年單月及單季低點，營運走勢將先蹲後跳、逐季成長，回歸下半年優於上半年的表現。（編輯：趙蔚蘭）1120210