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七大影視公協會拜會NCC 盼更有力打擊盜版

2023/2/13 19:53
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（中央社記者蘇思云台北13日電）國內外跨平台七大影視公協會團體今天拜會NCC，盼政府更有力打擊盜版等數位侵權行為，侵權內容不只牽涉產業經濟，也可能危害個人與國家安全。NCC主委陳耀祥表示，將持續支持公協會對此議題的努力與建議做法。

七大影視公協會團體今天拜會國家通訊傳播委員會（NCC），陳耀祥、委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹等出席並與七大團體代表交換意見。

公協會團體今天晚間透過新聞稿指出，防制侵權網路及侵權盒子等數位侵權的急迫性，已是各國都面臨的問題。以數位工具盜取內容供連結或以侵權盒子連結觀看，不僅威脅各國文化產業鏈的生存，更攸關個人使用網路的安全，甚至涉及國家安全的議題，不能等閒視之。

公協會團體提醒，隨著政府積極打擊盜版，數位侵權者也會鑽法律漏洞、犯罪手法也不斷進化；因此，政府的武器也應不斷提升。公協會分享國際間各國政府打擊盜版的法規及實務狀況，期盼台灣政府也能與時俱進，檢討與強化法規，才能更有效打擊數位侵權的犯罪行為。

針對公協會團體的建言，陳耀祥表達對此議題的重視，今後也會持續支持公協會對此議題的努力與建議做法。

公協會團體表示，近年來，數位侵權行為的傷害，已經成為全球化共同面對的課題，擔心網路侵權行為不僅竊取內容產製者智慧財產，網路盜版網站與盜版機上盒，更可能使個人資料曝露於風險、甚或以不實訊息或惡意程式，危害個人及國家安全。

公協會團體也將拜會文化部、經濟部智慧財產局，對政府積極打擊網路盜版的決心給予肯定並分享國際經驗。

七大公協會及團體包括中華民國電視學會（ATTNT）、亞洲視訊產業協會/反盜版聯盟（AVIA/CAP）、台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台灣線上影視產業協會（Taiwan OTT Association），以及美商團體等。（編輯：蘇志宗）1120213

#七大公協會
#陳耀祥
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