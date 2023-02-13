長佳智能上櫃前競拍 平均得標價73.71元

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）長佳智能初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今天完成開標，投標超額認購比率達6.5倍，合格件共3249筆，合格投標量達39184張。得標加權平均價格為73.71元，公開申購的承銷價格為57.6元。

元富證券表示，長佳智能此次辦理上櫃前對外公開承銷股數為8171張，其中6057張採競價拍賣，最低得標價格70.69元，最高得標價格85元，得標加權平均價格為73.71元，依相關處理辦法規定，本次辦理公開申購的承銷價格為57.6元，公開申購張數2114張（含過額配售），公開申購期間為2月15日至2月17日，並於2月21日公開抽籤，預計3月1日掛牌上櫃。

長佳智能主要業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等3部分。醫療人工智能是長佳智能最為核心的營業項目。目前已經取得了21張各國專利，6張FDA與10張TFDA的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能並與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3722萬至3812萬美元。

長佳智能另一塊核心優勢是已建立起大約280萬人的大數據資料庫，可做為未來自行研發或提供其他公司的開發洞見。（編輯：趙蔚蘭）1120213