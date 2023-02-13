景碩去年獲利創新高每股賺15.47元 擬配息6.5元

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）IC載板大廠景碩今天傍晚公布去年稅後獲利新台幣69.77億元，每股基本純益15.47元，均創歷史新高。景碩規劃股利分派每股6.5元，估配息率約42%。

景碩傍晚公布去年合併財報，全年合併營收416.26億元，較2021年356.73億元成長16.7%，創歷史新高，去年合併毛利率38.12%，創合併報表以來新高，去年合併營業利益99.63億元，營益率23.94%，也創合併報表來新高；去年稅後獲利69.77億元，較2021年38.59億元大增80.8%，創歷年新高，去年每股稅後純益15.47元，優於2021年EPS 8.56元。

不過去年第4季受到整體半導體產業景氣趨緩、客戶調整庫存水位影響，景碩去年第4季合併營收86.14億元，是2021年第2季以來低點，單季毛利率41.77%，季增2.81個百分點，創歷史新高，單季營業利益22.41億元，營益率26.02%，季增0.74個百分點，也創新高。

景碩去年第4季稅後獲利11.91億元，較去年第3季21.6億元季減44.8%，是6季以來低點，單季每股稅後純益2.64元，低於去年第3季EPS 4.79元。

展望今年第1季和上半年營運，本土投顧法人指出，BT載板持續受到Android智慧型手機和消費電子產品需求不振影響，預估上半年均是淡季，至於ABF載板訂單能見度縮短至2個季度，需求至第2季持續疲軟。

法人預估，景碩第1季業績較去年第4季下滑約10%，第2季需觀察回補能見度需求。（編輯：趙蔚蘭）1120213