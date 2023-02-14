金管會准富邦證4/9併日盛證 逾60年老牌券商走入歷史

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台灣史上首樁金金併，在富邦金合併日盛金後，已進入第二階段子孫公司整併。金管會今天宣布核准富邦綜合證券合併日盛證券、富邦期貨合併日盛期貨，合併基準日均為今年4月9日。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會宣布，富邦金與日盛金完成合併後，為擴大經營規模及整合資源，旗下證券及期貨公司將進行合併。

高晶萍指出，金管會已核准富邦綜合證券合併日盛證券、富邦期貨合併日盛期貨，富邦證券及富邦期貨為存續公司，日盛證券及日盛期貨為消滅公司。

日盛證券為國內老牌券商，於1961年12月設立，至今已逾60年。

合併後，富邦證券經紀業務據點增為76處，經紀市占率自5.09%上升至8.09%，業界排名維持第3名成績；富邦期貨市占率則自2.78%上升至5.06%，業界排名自第6名上升至第5名，將因此超越統一期貨。

高晶萍表示，依公司申請書件說明，合併有助證券及期貨業務整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷的金融服務。

針對外界關切的員工權益，高晶萍指出，日盛證券及日盛期貨員工目前均全數留任，富邦已承諾在合併基準日3年內不會因合併資遣員工，並提供優離退方案供員工選擇。

按2022年12月31日資料，富邦期貨員工數為131人、日盛期貨為93人，以員工全部留任計算，合併後員工數將達224人；富邦證券員工數為1686人、日盛證券為1337人，合併後員工數將達3023人。（編輯：林淑媛）1120214