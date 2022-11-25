完成併購日盛金 全台已有近6成人口是富邦金客戶

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（中央社記者謝方娪台北25日電）富邦金11月正式合併日盛金，創台灣金金併首例。富邦金今天揭露，截至9月底富邦金客戶數已達1352萬人，包含日盛金不重複的80萬客戶，合計占台灣人口58%，預期合併將可進一步發揮綜效。

富邦金控今天舉行第3季法人說明會並揭露營運概況，富邦金今年前3季稅後淨利達新台幣837.14億元，年減36%，累計每股盈餘（EPS）6.51元，若和同業相較，富邦金累計稅後淨利及每股盈餘仍雙雙奪下金控冠軍。

截至第3季底富邦金總資產達10兆7223億元，淨值5520.56億元，普通股每股淨值為36.8元。

富邦金11月11日正式合併日盛金，富邦金今天在法說會上揭露，截至9月底，富邦金客戶數已達1352萬人，包含日盛金不重複的80萬客戶，合計占比達台灣人口的58%。

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觀察各子公司表現，富邦人壽挺過疫情衝擊、升息效應及資本市場震盪，前3季稅後獲利及第3季底淨值排名均居壽險業界第一；市場大幅震盪，富邦人壽投資報酬率仍達5.55%，維持相對良好投資績效，淨值比約5%，RBC（資本適足率）逾300%。

台北富邦銀行第3季底合併資產規模達3.98兆元，受惠升息，前3季稅後淨利達187.47億元，年增29.1%。富邦產險因防疫險理賠，前3季稅後淨損170.86億元。富邦產險前9月防疫險直接損失近490億元，自留損失302億元。（編輯：林淑媛）1111125