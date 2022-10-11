產險子公司9月大虧近百億 富邦金罕見單月轉虧

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（中央社記者謝方娪台北11日電）產險子公司防疫險理賠擴大，富邦金罕見出現單月虧損。富邦金控今天公告，9月稅後淨損新台幣40.69億元，前9月稅後淨利下滑至850.3億元，每股稅後盈餘（EPS）降至6.62元，仍創同期次高。

受防疫險賠款與提存準備金影響，富邦產險9月稅後虧損97.74億元，累計稅後虧損169.69億元。

富邦產險9月防疫險相關直接賠款金額達140.9億元、自留賠款金額103.5億元，累計前9月直接賠款達390.4億元、件數共86.7萬件，自留賠款達236.3億元。

截至9月底，富邦產險對已發生但未報或未決案件已提存自留賠款準備餘額66億元，以及保費不足準備餘額約25.4億元，富邦產險說明，保費不足準備是考量後續損失發展趨勢而增加估列的相關準備。

富邦產險強調，公司持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神，同時會確保資金流動性無虞。

截至9月30日，富邦金已取得日盛金73.95%股權，前9月認列日盛金投資收益共18.2億元。

觀察富邦金子公司獲利表現，富邦人壽9月合併稅後淨利45.56億元，累計前9月稅後淨利836.66億元，創歷年同期次高。

富邦人壽RBC（資本適足率）逾300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上。因美元兌新台幣大幅升值，富邦人壽單月匯兌利得大幅提高，為9月主要獲利來源。

台北富邦銀行9月稅後淨利13.8億元，獲利較8月衰退，主因受資本市場波動加劇影響，金融資產評價收益縮水，累計前9月稅後淨利187.47億元，較去年同期成長29%，續創歷年同期新高。

台北富邦銀行今年各項業務規模穩定提升，升息及放款餘額成長，帶動累計利息淨收益較去年同期成長13%。截至9月底，台北富邦銀行逾放比為0.16%，備抵呆帳覆蓋率760%，維持良好資產品質。

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業務方面，富邦產險9月簽單保費38.73億元，其中以工程險成長33.4%表現最為亮眼，個人綜合保險及新種險業務成長表現皆優於市場成長；累計前9月簽單保費收入422.57億元，成長6.7%，簽單市占率25.2%，維持市場領先地位。

富邦證券9月稅後淨利566萬元，累計前9月稅後淨利25.14億元，較去年同期減少57%，主因台股價跌量縮，證券現貨收入及金融資產部位損益均較去年同期減少所致。（編輯：張均懋）1111011