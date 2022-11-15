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避踩兩岸規範 富邦金陸續處分哈爾濱銀行持股

2022/11/15 19:12
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（中央社記者謝方娪台北15日電）媒體報導，為避踩兩岸法令雷區，富邦人壽認賠出脫哈爾濱銀行持股。富邦金證實，自2020年起，因公司無法配合大陸法規出具股東持續增資承諾函，除陸續處分持股，已透過投行探詢可能的鉅額交易對手。

鏡週刊報導，處於虧損狀態的中國哈爾濱銀行，日前被中國官方要求增資，持有超過5%股權的富邦人壽也獲通知參與，但因金管會曾發文要求壽險海外投資不應負增資義務，為避踩兩岸投資法令地雷，富邦人壽只好出脫持股。

富邦金回應，依中國「商業銀行股權管理暫行辦法」規定，持有商業銀行股份總額逾5%的主要股東，應根據監管規定承諾在必要時向商業銀行補充資本；但依金管會2018年8月22日函令意旨，保險業從事大陸地區證券集中市場股票交易，不宜負有增資義務限制。

富邦金進一步指出，自2020年起，因公司無法配合大陸法規出具股東持續增資承諾函，公司除已持續在公開市場上逐步賣出哈爾濱銀行股票外，並已透過投行探詢可能的鉅額交易對手。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會提出3點說明，首先，2018年8月函令主要是考慮保險業在集中市場買賣股票是一種財務性投資，若保險業負擔增資義務，將不符合資金安全性、變現性及流動性規範。

其次，針對外界關心有多少壽險公司受此函令影響，目前除了富邦人壽，沒看到其他保險公司有類似情形。

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第三，在集中市場買賣股票，投資及處分都不必經過金管會同意，富邦人壽是依自身投資判斷，因無法符合中國新規定出具增資承諾，因此決議處分持股。

金管會銀行局副局長童政彰說明，此投資主體為富邦人壽，因持股哈爾濱銀行達5%以上，中國地區要求富邦人壽增資，富邦人壽認為此為財務性投資，不參與此次增資，並陸續認列損失；至於金控是否有落實對子公司管理責任，銀行局將進一步了解再對外說明。（編輯：楊蘭軒）1111115

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