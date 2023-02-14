雲豹能源擬3月創新板上市 今年營收可望創高
2023/2/14 21:06
（中央社記者張建中新竹14日電）雲豹能源預計3月創新板上市，總經理趙書閔表示，今年營收可望續創新高。雲豹能源指出，儲能、太陽光電以及水處理將是主要成長動能。
雲豹能源成立於2016年，早期專注於太陽光電，近年逐步擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等項目，轉型為再生能源整合型平台服務商。
雲豹能源表示，目前持有太陽光電案場遍及全台12縣市，並與離岸風電台灣隊攜手合作海盛風場（Formosa 4）於離岸風電第3階段區塊開發首期選商獲配495 MW，併網年度為2027年。
雲豹能源子公司台普威拿下多項台電儲能標案，售電子公司天能綠電目前客戶包含美光（Micron）、Gogoro、玉山銀行等企業，累積轉供簽約達8億度綠電。
雲豹能源去年總營收新台幣63億元，年增192.35%，創新高，趙書閔預期，今年營收可望較去年再成長，將續創新高。雲豹能源指出，儲能、太陽光電及水處理將是營運成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1120214
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