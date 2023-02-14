旅遊復甦 15產險11壽險開賣海外突發疾病險

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（中央社記者謝方娪台北14日電）海外旅遊復甦，金管會今天公布，目前已有15家產險公司及11家壽險公司開賣海外突發疾病醫療險，其中僅安達產險及臺灣產險有將法定傳染病納入承保範圍。

2022年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓產險業在防疫險慘遭滑鐵盧，因舊版海外突發疾病醫療險未將法定傳染病列為除外責任，業者一度緊急下架海外突發疾病醫療險，以免從國內賠到國外。

金管會2022年同意產、壽險公會提報的新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不賠法定傳染病，業者可自行評估是否將法定傳染病列入承保範圍。

隨各國陸續開放邊境，民眾海外旅遊需求漸熱，金管會今天公布最新調查，目前有15家產險公司及11家壽險公司銷售海外突發疾病醫療險，放眼全保險業，僅2家產險公司海外突發疾病醫療險承保範圍有包含法定傳染病。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，目前僅安達產險及臺灣產險2家販售的海外突發疾病醫療險商品，承保範圍有包含法定傳染病在內。

根據業界消息，安達產險及臺灣產險2家商品均有安排再保分攤風險。（編輯：林興盟）1120214