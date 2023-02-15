高齡化及健康觀念帶動 保健營養食品產值連5年創高

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（中央社記者曾智怡台北15日電）隨著高齡化與健康預防觀念提升，加上業者拓展海外、電商市場，帶動國內保健營養食品產值連5年創新高，去年1至11月達新台幣226億元，年增17.4%；其中，逾8成保健品供應國內需求，主要出口市場則是東協。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，分析保健營養食品產值、進出口趨勢。

統計處指出，隨平均每人國民所得連年成長、及重視自身健康與營養補充概念普及，高齡人口漸增影響，民眾對保健食品需求增加，加上業者拓展海外市場，帶動國內保健營養食品產值穩定成長，110年首度超越200億元，達215億元，年增10.3%，並連續4年創歷史新高。

111年1至11月因廠商開拓通路，布局電商市場，又逢新品上市與防疫需求增加等因素下，產值更達226億元，已超越110年全年水準，年增17.4%。

統計處指出，廠商生產的保健營養食品約8成以上供應國內需求，也由於台灣民眾對保健食品需求持續提高，貿易長期呈現逆差，但自給率有逐年上升趨勢。

依據海關進出口統計，111年進口金額為2億7966萬美元，為歷年新高，年增5.5%，主要進口市場以美國和歐元區為主，兩者互有領先，111年以美國為首，年增19.8%最為顯著；歐元區居次，年增9.9%，前2大合占7成以上。

進口貨品則以病患用食品最多，111年占43.2%，主要來自美國；嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品占34.8%次之，主要來自歐元區。

統計處表示，近年隨業者積極拓展外銷市場，帶動108年保健營養食品出口值增至達3155萬美元，但109年及110年因COVID-19疫情影響航運與人流，造成全球運輸與消費能量大減，導致連2年負成長。

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不過，111年隨疫情趨於常態化，物流及人流管制鬆綁，出口金額升至2252萬美元，年增13.5%，其中以東協為最大外銷市場、占51.9%，年增24.3%，對中國大陸與香港出口則受新生兒人數劇減影響，占比由108年49.3%高點降至111年21.8%，減少27.5個百分點。

就出口貨品觀察，以其他保健營養食品占84.7%最多，主要銷往東協；嬰兒配方食品及較大嬰兒配方輔助食品占13.1%次之，主要銷往中國大陸與香港。（編輯：潘羿菁）1120215