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宏碁陳俊聖：消費性電子需求尚未回升 觀察下半年

2023/2/16 21:41
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（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天首度當選生策會理事，談到今年景氣，他認為，消費性電子產品需求尚未回升，上半年情況沒有太好，還在辛苦的過程，要觀察下半年景氣。

陳俊聖會後接受媒體聯訪時表示，自己剛從歐洲出差回來，主要與當地經銷商見面、與宏碁歐洲區幹部開會，溝通宏碁集團轉型方向。

據他觀察，目前歐洲市場需求尚未回復，以往需求好的時候，訂單會自己來；「但現在生意不好，你不去嗎」，坦言更需要與合作夥伴「搏感情」。

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媒體詢問通膨對景氣的影響，陳俊聖指出，消費性電子產品需求還沒看到回升跡象，仍處於辛苦的過程，目前歐洲和美國景氣較差，東南亞與南亞經濟情況較好。宏碁庫存去化已接近尾聲，重點在於終端市場需求，上半年沒有太好，要觀察下半年能否復甦。

對於擔任生策會理事，陳俊聖表示，資通訊產業要跨足生醫領域，需要把電腦應用變成運算科技和人工智慧（AI），宏碁在這方面耕耘多年，也有做生醫相關基礎研究，集團旗下宏碁智醫開發的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR已導入泰國、菲律賓、印度等地超過100家醫院。（編輯：張良知）1120216

#陳俊聖
#電腦品牌廠宏碁
#歐洲區
陳俊聖
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