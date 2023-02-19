台股震盪走低 法人：觀察美利率與科技業接單2指標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）美國1月生產者物價指數（PPI）意外強勁，引發市場對美國聯準會（Fed）擴大升息疑慮，台股17日震盪走低，法人分析，指數目前仍需時間消化利空，短期除須關注聯準會3月將公布的利率點陣圖，也應觀察科技業下半年訂單等狀況。

美國1月PPI年增6%、月增0.7%，高於市場預期，引發投資人不安情緒，台股17日終場下跌70.8點，收在15479.7點，失守15500點和10日均線，台股週線也下跌106.95點。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期受到國際市場消息影響、呈現上沖下洗格局；儘管市場明顯因國際法人調節動作與通膨等負面消息而承壓，但值得留意的是，隨著庫存調整與升息均有望步入尾聲，長期來看對市場仍屬正向。

安聯投信台股團隊表示，目前半導體進入下修循環末期、美國聯準會升息應在上半年接近尾聲，大資金因此陸續開始進場，儘管股價仍可能波動，但仍需布建部位、逐漸回歸檢視基本面。

展望後市，日盛上選基金研究團隊指出，台股將進入新一波法說會高峰，相關族群有望反映公司釋出的業績及展望訊息而有所表現機會，可留意展望動向。

安聯投信台股團隊認為，現階段台股仍需時間消化利空，短期間建議關注3月22日聯準會將公布利率點陣圖，以及4、5月應可初步預見科技業下半年訂單狀況；通膨對零售終端消費的影響及後續是否反撲干擾市場，也應持續留意。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，由於半導體接近循環末段，建議配置上仍側重科技類股，但因無法忽視短期的波動因子，譬如3月聯準會會議、下半年實際訂單狀況，具利基的傳產類股也可留意。（編輯：潘羿菁）1120219