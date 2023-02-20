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友達旗下創利空間 助一銀布建數位公播系統

2023/2/20 16:06
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（中央社記者潘智義台北20日電）面板廠友今天宣布，旗下專攻智慧零售軟硬整合方案的創利空間S4M與第一銀行合作，協助全台188家第一銀行分行建置數位內容公播系統（WMS）。

友達發布新聞稿指出，創利空間透過數位內容公播系統的中控管理系統，將分行的顯示器即時遠端管理與派送，讓廣告行銷同步上線，提升更優質的數位服務體驗，並逐步邁向無紙化作業，落實低碳經濟轉型及綠色金融行動。

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友達表示，為加速數位化並落實綠色營運，第一銀行與創利空間S4M攜手，導入以雲端為中心的數位內容公播系統，整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，透過各式液晶顯示器（LCD）及發光二極體（LED）顯示器的高畫質、高色彩等優勢，即時推播廣告文宣或金融商品服務，同時優化分行視覺感受。

友達說明，旗下創利空間提供的智慧零售解決服務方案，從顯示器、播放器等硬體設備到數位內容管理系統架設、場域需求規劃諮詢，以及完整系統建置與維運流程教育訓練，一站式完成數位內容行銷的部署與營運，開創第一銀行嶄新的金融數位體驗。（編輯：趙蔚蘭）1120220

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