龔明鑫接見立陶宛經創次長 盼雙邊合作持續擴大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）2度訪台，國發會主委龔明鑫表示，這是雙方堅定友誼的證明，雙邊合作將持續發展擴大，除了太空領域具有合作潛力，也希望合作推動觀光。

國發會今天透過臉書指出，龔明鑫21日接見澤麥提斯及立陶宛首任駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）等一行4人。

龔明鑫歡迎澤麥提斯再次到訪台灣，去年9月澤麥提斯首次訪台，不到半年又再次率領約30家企業訪台，展現雙方堅定的友誼，雙邊合作將持續發展擴大。

龔明鑫指出，目前台立已在半導體、雷射等面向展開合作，在太空領域也具有合作潛力；此外，隨著邊境逐漸開放，希望能夠合作推動觀光。

中東歐投資及融資基金在與立陶宛合作部分，龔明鑫表示，已經各通過2案，後續將在中東歐地區持續發掘更多合作機會，促成更多台立新創及經貿實質互動。

澤麥提斯表示，台灣與立陶宛自2021年來開始深化合作，到了2023年，已逐漸有成果，可向世界展現台立攜手的成功典範模式；期盼雙邊關係能持續發展，一年比一年更好。（編輯：郭無患）1120222