南亞科：下半年DRAM需求可望回穩 目前無裁員計畫

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（中央社記者張建中新竹22日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科預期，下半年庫存有機會正常化，DRAM市場需求可望回穩。南亞科採取撙節人事費用，部分部門遇缺不補，目前沒有裁員計畫。

南亞科總經理李培瑛今天在與媒體交流時表示，受俄烏戰爭、通膨及中國內需尚待恢復影響，今年第1季DRAM市況持續低迷。

李培瑛說，第2季部分負面因素可能逐步趨緩，加上供應商調整資本支出與產能，預期下半年庫存有機會正常化，市場需求也可望回穩，只是仍須持續觀察俄烏戰爭及中國內需回溫情況等。

李培瑛表示，南亞科採取撙節人事費用，部分部門遇缺不補，目前沒有裁員計畫。因應長遠發展，針對研發與新廠擴建仍適度增補人力，整體員工人數不會大幅變動。

李培瑛說，美國擴大對中國管制，南亞科確實可能受惠轉單，但影響應不大。他認為，中國廠商不會停止DRAM研發，只是腳步可能放緩。

南亞科去年每股純益新台幣4.72元，董事會決議每股配發2.13037721元現金股利，總金額66億元。因應10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出，董事會決議今年資本支出預算以185億元為上限。（編輯：蘇志宗）1120222