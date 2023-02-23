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台積電回穩運輸觀光強攻 台股盤中漲逾200點

2023/2/23 10:55（2/23 11:28 更新）
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台股23日指數大漲逾200點，越過15600點，站上所有均線之上。（中央社檔案照片）
台股23日指數大漲逾200點，越過15600點，站上所有均線之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）輝達（Nvidia）財報優於預期盤後大漲逾8%，帶動美股電子盤走揚，台股在台積電回穩反攻，搭配運輸、觀光、水泥族群助陣下，指數大漲逾200點，越過15600點，站上所有均線之上。

截至10時45分，加權股價指數上漲212.33點、為15631.1點、成交值新台幣1418.66億元，台積電盤中一度大漲13元，貢獻指數約百點，大立光、聯發科向上攻擊，觀光類股飆風再起，遠雄來、夏都、寒舍漲停再點紅燈，類股漲幅居冠，航運股則由散裝航運帶頭衝，裕民、慧洋-KY大漲，帶動貨櫃三雄長榮、陽明、萬海齊漲約3%，推動運輸類股後來居上，漲幅跑贏觀光。

分析師表示，雖然美股近日受到美元指數再反彈至104至105附近，以及美國10年期公債殖利率回升至3.9%等衝擊而下跌，但台股盤面仍可看到落後補漲股有所表現，顯示本土資金沒有放棄，題材股不斷接棒，加上台股在日韓等亞股中，表現相對抗跌，年線15192點具支撐，近期可關注美國第4季超級財報週獲利表現。

投顧業者表示，台股技術面呈現上有15600點頸線壓力，但下有年線的強勁支撐，仍處2月以來的震盪區間，在區間震盪的慣性未打破前，資金在類股之間輪動，中小型股較具表現空間。（編輯：楊凱翔）1120223

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