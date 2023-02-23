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升息發酵 1月新增房貸利率1.953%創逾7年新高

2023/2/23 19:24（2/23 19:43 更新）
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圖為新北市板橋區住宅區建案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）升息效應持續發威，中央銀行今天公布1月五大銀行新承做房貸金額為新台幣369.54億元，創近4年新低，利率則持續走高、升抵1.953%，創逾7年新高紀錄。

央行統計今年1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為369.54億元，大減275.41億元；新增房貸利率則持續走高、衝上1.953%。

央行官員說明，今年農曆春節假期全數落在1月，工作天數大幅縮水，只有16天，因此新承作放款縮水是必然的事情，房貸部分還有大環境不好的因素，但1月數據受春節影響較大。

央行官員補充，1月六都建物買賣移轉棟數呈現同樣趨勢，全數呈現負成長。

房市氛圍保守，房價也出現鬆動跡象，央行官員指出，根據信義房屋公布的1月大台北房價指數，月減1.32%、年增4.98%，年增率較去年12月的7.28%明顯大幅收斂。（編輯：黃國倫）1120223

#央行
#合庫銀
#土銀
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