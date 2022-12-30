財政部：青安房貸減半碼優惠延長至113年底

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（中央社記者張璦台北30日電）青年安心成家購屋優惠貸款方案，原本今年底屆期，財政部今天宣布，方案延長辦理至民國113年底，減半碼措施實施期間同步延長到至113年底。

財政部今天晚間發布新聞稿指出，自99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率減少調升半碼優惠措施，經行政院核定展延至113年底止。

財政部表示，此貸款方案由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至今年11月底止，已協助33萬3710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3824億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求。

財政部指出，鑑於目前升息趨勢，為持續協助民眾減輕購屋資金負擔，青安貸款基準利率（中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率），自今年3月23日起減少調升半碼（即0.125個百分點），此一優惠措施繼續延長2年、至113年底。

央行12月升息後，青安一段式機動利率為1.9%，是首購房市地板價。（編輯：楊蘭軒）1111230