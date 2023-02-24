華碩攜手輝達 建置實踐大學協作空間推動跨域創新

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（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠華碩今天宣布與繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）合作，展開實踐大學VISION BASE協作空間建置計畫，透過軟、硬體設備，為設計學院學生提供數位創作解決方案，推動跨領域創新。

VISION BASE協作空間預計今年5月中旬正式啟用，配備NVIDIA Studio認證的PBA（Powered by ASUS）主機，採用華碩主機板、一體式水冷、電源供應器與機殼，內建GeForce RTX 4080 / 3070顯示卡，可用於3D影像渲染、動態模擬、影片編輯或圖像設計等。

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華碩聯合科技開放平台暨AIoT（人工智慧物聯網）事業部事業總經理江尹涵透過新聞稿表示，數位科技日新月異，造就創作者經濟，也帶動工作模式持續進化。這次與輝達、實踐大學合作，將培育更多創作人才，與職場快速接軌。

實踐大學設計學院院長許鳳玉指出，VISION BASE是一個前衛創新的實驗設計基地，除了以學生學習為導向、深化基礎教學外，也以永續發展與社會責任為核心，期待更密切的專案合作能激盪出更多不一樣的火花。（編輯：張均懋）1120224