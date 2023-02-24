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慧洋2022年每股賺14.16元 擬再購2艘輕便型船舶

2023/2/24 18:25
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（中央社記者賴言曦台北24日電）散裝航商慧洋-KY2022年每股稅後盈餘（EPS）新台幣14.16元，續創歷史新高。慧洋今天也召開董事會，通過新船採購案，預計再購入2艘4萬噸輕便型（Handy）船舶，累計新造船訂單13艘。

慧洋公告2022全年營運成果，受惠散裝航運市況延續，帶動全年合併營收為249.1億元，營業利益114.7億元，稅後淨利105.7億元，分別年增22%、30%與20%，同時推升本業營業利益率達46%， EPS14.16元，連續2年賺逾一個股本，也是歷史新高。

慧洋表示，2022全年換約漲幅下修至21.4%，主要受到下半年起通膨、升息及俄烏戰爭拖延、中國防疫政策反覆等外在因素影響，導致全球性經濟趨緩，但即便去年度換約基期已高，慧洋預期今年固定租約仍有5.88%的換約漲幅。

船隊布局方面，慧洋指出，2022年如期交付各3艘Handy及巴拿馬型（Panamax），今、明年則分別新增7及4艘新船，均為最新型環保節能船，集團旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年。

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慧洋今天也召開董事會，通過新船採購案，預計向名村造船廠增購2艘4萬載重噸位（DWT）的高規格散裝貨輪，預計分別於2025、2026年陸續交船。

展望2023年，慧洋指出，雖全球通膨、戰爭等外在因素仍持續影響，然在原物料運輸大宗國中國解封後，慧洋對後市仍維持審慎樂觀看法，且在兩大環保新規上路後，散裝仍將有一定的運力供給缺口，公司今年將積極處分營運成本較高的老舊船舶，強化船隊營運效率以挹注未來穩定獲利。（編輯：林興盟）1120224

#慧洋
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#名村造船廠
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