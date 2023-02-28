孟嘉仁談遠雄人壽：上市時機看大環境 持續強化體質

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（中央社記者謝方娪台北28日電）遠雄人壽今年成立滿30年，遠雄人壽董事長孟嘉仁今天出席新北國王日活動、被問及遠雄人壽上市時間表時表示，會看大環境、持續等待時機，同時持續強化內部體質。

至於金管會先前限制遠雄人壽3年不得新增不動產投資的期限已屆滿，遠雄人壽表示，2022年8月已獲金管會同意解除限制，並完善不動產投資、投資法令遵循及投資風險管理等內控規範。

今年為遠雄人壽成立30週年，對於後續營運目標，孟嘉仁今天在新莊體育館接受媒體聯訪時表示，2026年國內壽險業將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及ICS 2.0（新版國際保險資本標準），是一大挑戰。

外界關注，目前為興櫃股的遠雄人壽是否已有上市時間表，孟嘉仁表示，會看外部環境，「我們還是等待，把內部體質弄好、穩穩做」，目標是維持良好獲利及適當資本強度，並追求適度的市占率及資產規模。

他提到，2022年底遠雄人壽資產規模逾新台幣6000億元，3年內遠雄人壽資產規模不會突破兆元關卡，會以穩健步調前進。

談到遠雄人壽值得投資人期待之處，孟嘉仁強調，遠雄人壽營運非常穩健。

2022年壽險業面臨股債雙跌、淨值驟降危機，且傳統型及投資型保單買氣雙降、新契約保費呈現衰退，展望今年保險業景氣，孟嘉仁認為「不好做」。

目前遠雄人壽海外投資比重為4成，孟嘉仁指出，在前幾大壽險公司中，遠雄人壽海外投資比重是相對比較低的壽險公司，後續會爭取提高海外投資上限。（編輯：林克倫）1120228