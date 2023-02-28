石門水庫至新竹聯通管工程 力拚上半年3標案全發包

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（中央社記者謝方娪台北28日電）為穩定供水，經濟部推動「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，預計2026年底完工通水。北水局今天表示，計畫分為3個標案，一標若順利，最快可在3月決標發包，目標是上半年將3個標案全數發包。

國發會委員會議2022年已通過經濟部水利署提報的「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，待計畫完成，可望穩定供水、增加區域調度彈性，顯著提高新竹地區備援水量、同時減少台灣高科技生產重鎮竹科的缺水風險，預計2026年底完工通水。

經濟部水利署北水局副局長郭耀程今天接受中央社記者電訪時表示，此工程計畫管線全長約25公里，分為3個標案，目前一標正在上網招標中，若順利，最快今年3月即可決標發包；另二標及三標預計分別在4月、5至6月上網招標，目標是上半年將3個標案全數發包。

經濟部水利署曾說明，此計畫屬於行政院2021年8月核定「全台各區水資源經理基本計畫」強化區域供水管網改善工作底下的重點工作，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」的聯通管主要沿既有道路台3線下方埋管，並以水管橋跨越鳳山溪、油羅溪及上坪溪，將石門水庫水源送至新竹寶山－寶二水庫。

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竹科每日常態水源需求約17至19萬噸，主要由新竹寶山、寶二水庫供應，竹科因地勢較高，若從頭前溪往竹科送水，需要加壓，但因輸水管老舊，會產生滲漏損失，效益較差，未來聯通管完工後，會將石門水庫原水輸送至寶二水庫續存，透過寶二下游寶山淨水廠產製自來水供應竹科和沿線的民生家戶用水。

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」預估總建設經費約新台幣68億元，2026年底完工通水後，預估可增加桃園水源調度支援新竹用水能力每日最大30萬噸，大幅提升新竹備援水源。（編輯：林興盟）1120228