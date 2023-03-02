綠色和平：台積電屋頂光電 閒置規模約21座小巨蛋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）綠色和平今天表示，台積電未裝設太陽光電的屋頂共約21座小巨蛋規模，若完整發電，一年可供1.2萬戶家庭用電；呼籲台積電提升自身綠電而非購買海外憑證，將資金投資台灣綠能發展。

綠色和平今天公布台灣4大半導體與電子業屋頂光電調查。針對台積電、聯電、台達電、日月光等4家半導體與電子業目前的廠房與非生產用建築閒置屋頂空間，進行面積統計，以及浪費的太陽能發電量潛力盤點。

調查結果發現，全球半導體產業要角台積電，廠區面積最大，但未裝設綠電的閒置面積最多，總閒置面積超過42.4公頃，等同21.4座小巨蛋規模，若鋪滿太陽能板，一年可以發電5300萬度電，可供1萬2552戶的家庭用電。

除台積電外，日月光的屋頂閒置空間每年可發540萬度，聯電的屋頂閒置空間每年發電量為550萬度，台達電屋頂閒置空間每年發電量約200萬度。

綠色和平氣候能源專案主任鄭楚忻表示，目前以台積電為首的半導體與電子業雖已承諾RE100，卻未完善利用自有空間建置綠電；而未來台積電的綠電需求只會大幅上升，中小企業皆在抱怨台積電的強勢採購剝奪他們買綠電的空間。

鄭楚忻指出，台積電在2021年就購買了10.1億度的海外憑證，投入的金錢卻完全無益台灣綠電發展；她也建議台積電必須以20%綠電自發自用的目標前進，將資金投資台灣綠能發展。

與會的台灣太陽能光電產業協會常務理事陳坤宏表示，屋頂光電絕對是台灣最應該優先開發的再生能源，不僅是環境友善的選項，對企業也可以大幅減少不當開發造成的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）爭議風險。

綠色和平以國際品牌蘋果（Apple）、英特爾（Intel）為例，例如蘋果公司的總部Apple Park將近100%的太陽能板設置率，2015年蘋果在新加坡透過能源業者協助，在當地800多棟公宅屋頂興建太陽能裝置；英特爾位於加州佛森的廠區使用停車場建置太陽能棚頂的作法。（編輯：陳政偉）1120302